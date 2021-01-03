Конгресс США нового созыва начинает работу 

Конгресс нового, 117-го по счету созыва, начинает работу в США в воскресенье. По итогам всеобщих выборов, состоявшихся в стране в ноябре, демократы, хоть и лишились части мандатов, но сохранили за собой большинство в Палате представителей. Ситуация с Сенатом же остается неопределенной: кому достанется контроль над верхней палатой американского законодательного органа, станет ясно лишь через несколько дней — после проведения второго тура голосования в штате Джорджия.

Первое, что предстоит сделать Конгрессу нового созыва — это утвердить результаты президентских выборов в стране. Для этого уже 3 января директор Национального архива США передаст обеим палатам списки членов коллегии выборщиков, заверенные губернаторами штатов. 6 января на совместном заседании обеих палат результаты голосования должны быть окончательно утверждены.

Новый состав

В ходе прошедших выборов в Конгресс американцы выбирали всех 435 членов Палаты представителей и треть Сената. Согласно итогам голосования, в нижнюю палату американского законодательного органа были избраны 222 представителя Демократической партии и 211 республиканцев. До выборов у демократов в нижней палате было 232 места, у республиканцев — 197. Судьба двух мест (от двух округов в штатах Нью-Йорк и Айова) до сих пор до конца не решена — из-за слишком небольшого разрыва между кандидатами результаты голосования там оспариваются проигравшими сторонами. Под вопросом оказалось также место от одного из округов штата Луизиана. Дело в том, что победивший там республиканец Люк Летлоу во вторник умер от вызываемого новым коронавирусом заболевания в возрасте 41 года. Его место теперь вакантно, и новые выборы в округе будут проведены 20 марта.

В верхней палате республиканцы застолбили за собой 50 из 100 мест, а демократы — 46, еще два места остаются за независимыми сенаторами, аффилированными с демократами. До выборов у республиканцев было 53 места, у демократов — 47 с учетом указанных независимых сенаторов.

Из всех изменений, которые претерпел состав Конгресса по итогам выборов, американские СМИ чаще всего обращают внимание на значительное увеличение числа женщин, представляющих Республиканскую партию в Палате представителей. Так, если в старом составе нижней палаты было лишь 13 республиканок, то с 3 января их станет сразу 27, что является рекордом. Именно тем фактом, что республиканцы сделали ставку на кандидатов-женщин или представителей различных меньшинств, эксперты во многом объясняют их успех в ряде колеблющихся штатов.

В целом новый состав Конгресса станет самым разнообразным с точки зрения этнического происхождения его членов за всю историю. В общей сложности как минимум 124 избранных конгрессмена и сенатора не принадлежат к числу представителей белого населения. Рекордным будет и количество представителей коренного населения Америки — сразу шесть человек.

Любопытной деталью является также то, что по меньшей мере семеро новых членов Конгресса не имеют высшего образования. В числе таковых — республиканец от штата Северная Каролина Мэдисон Коуторн, которому минувшим летом исполнилось 25 лет. Он стал самым молодым членом Конгресса за всю современную эпоху и первым, родившимся в 1990-е годы (самым же молодым за всю историю США конгрессменом был Уильям Клейборн, избранный в 1797 году в возрасте 22 лет в нарушение установленной тогда возрастной планки в 25 лет).

Кроме того, среди сенаторов появился бывший астронавт — Марк Келли , участвовавший в четырех экспедициях NASA . Он провел в космосе более 50 суток, держал вахту в составе экипажа МКС до увольнения из рядов космического ведомства США в 2011 году. Келли стал вторым в истории астронавтом, избранным в Конгресс. Первым был Билл Нельсон , представлявший до 2018 года в Сенате штат Флорида.

Лидеры все те же

В первый день работы Конгресса нового созыва традиционно проходят выборы спикера Палаты представителей. От демократов кандидатом на этот третий по значению пост в государственной иерархии США вновь выдвинута 80-летняя Нэнси Пелоси, занимающая должность спикера в завершающем свою работу Конгрессе 116-го созыва. Пелоси также была спикером Палаты представителей с января 2007 по январь 2011 года. От республиканцев на пост претендует 55-летний Маккарти.

Спикер Палаты представителей избирается простым большинством голосов. В связи с тем, что контроль над нижней палатой Конгресса по итогам выборов остался за демократами, процедура избрания спикера является, по сути, формальностью, так как конгрессмены обычно голосуют по партийной линии.

Противостояние в Палате представителей

Приток новых женщин-республиканок в Палату представителей уже вылился в то, что у так называемой прогрессивной четверки демократок, в которую входят Александрия Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Рашида Тлаиб и Аянна Прессли, появился своего рода консервативный противовес из новых представительниц Республиканской партии, сформировавших свою собственную "четверку".

Одной из основательниц этого консервативного альянса, который изначально состоял из четырех человек, но уже успел разрастись как минимум до восьми, стала уроженка Украины Виктория Спартц. На выборах в своем округе она победила под лозунгом "Остановим социализм!". Спартц является первым в истории членом Конгресса США , родившимся в СССР. Несколько других основательниц группы также позиционируют себя в качестве выходцев из социалистических стран, намеренных теперь противостоять росту популярности в США социалистических идей, которые продвигают Окасио-Кортес и другие прогрессивные демократы.

Впрочем, и левое крыло демократов получило "подкрепление" в новом составе Конгресса. Из 15 новых членов Палаты представителей от Демократической партии восемь принадлежат как раз к новому, более радикальному поколению политиков, одержавших в своих округах верх над умеренными демократами. При этом четверо из них, как считается, имеют прочные связи с первоначальной "четверкой" во главе с Окасио-Кортес.

В целом, несмотря на то, что общее число занимаемых демократами мест в Палате представителей сократилось, левый фланг партии в Конгрессе усилился. По мнению экспертов, это может позволить прогрессивному крылу сильнее воздействовать на повестку партии, угрожая блокировать некоторые инициативы, ведь для прохождения большинства законопроектов в нижней палате необходимо 218 голосов.

Ситуация в Сенате

С избранием Камалы Харрис вице-президентом Соединенных Штатов у демократов появляется преимущество с точки зрения соотношения сил в верхней палате Конгресса. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну. Вследствие этого вопрос контроля над Сенатом будет окончательно решаться во время второго тура выборов в Джорджии, где на кону стоят сразу два сенатских мандата.

Второй тур выборов в Джорджии проводится в связи с тем, что по законам штата для избрания в Конгресс кандидату необходимо набрать не менее 50% голосов, однако по итогам голосования в ноябре ни одному из претендентов на два места в верхней палате этого сделать не удалось.

Участие во втором туре принимают в общей сложности четыре кандидата: на одно из мест претендуют республиканец Дэвид Пердью и демократ Джон Оссофф, в борьбе за второе место от Республиканской партии участвует Келли Леффлер, а от демократов — Рафаэль Уорнок. Пердью и Леффлер являются сенаторами в Конгрессе 116-го созыва. Пердью был избран в верхнюю палату в 2014 году. Леффлер стала сенатором после того, как представлявший в Сенате Джорджию республиканец Джон Исаксон из-за проблем со здоровьем в конце 2019 года объявил о сложении с себя соответствующих полномочий. Губернатор Джорджии Брайан Кемп тогда назначил Леффлер на его место до проведения следующих выборов.

Для сохранения контроля над Сенатом республиканцам в Джорджии необходимо получить хотя бы один из двух мандатов. Если же по итогам второго тура выборов победят Оссофф и Уорнок, то контроль над Сенатом, по сути, перейдет к демократам, контролирующим также Палату представителей, а после победы Джозефа Байдена на президентских выборах — еще и Белый дом.

По итогам первого тура за Пердью проголосовали 49,7% избирателей, за Оссоффа — 47,9%. Претендующие на еще одно место Леффлер и Уорнок набрали 26% и 33% голосов соответственно. Как отмечает политологический портал FiveThirtyEight ("538", название — по числу членов Конгресса), сейчас, по данным опросов, кандидаты идут почти вровень, однако Оссофф и Уорнок незначительно опережают своих соперников-республиканцев.