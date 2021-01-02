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Москва

11 сенаторов США отказались признать итоги президентских выборов 

Lenta.ru 1 час назад
11 сенаторов-республиканцев США отказались признать итоги президентских выборов. Об этом сообщает The Hill.
Согласно совместному заявлению конгрессменов, они намерены выразить формальное возражение против результатов голосования выборщиков в день их утверждения Конгрессом 6 января. Семеро действующих и четверо избранных членов Сената США потребовали назначить избирательную комиссию, которая будет наделена соответствующими полномочиями, чтобы провести проверку итогов выборов в спорных штатах.
Республиканцы могут блокировать утверждение Байдена президентом США
Ранее действующий президент США Дональд Трамп анонсировал протестный митинг своих сторонников 6 января. Где именно состоится митинг, глава государства пообещал объявить позднее. Трамп и прежде намекал на возможность протестной акции, но в этот раз президент объявил, что намерен предъявить множество доказательств фальсификации итогов выборов.
15 декабря стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Трамп неоднократно отказывался признать свое поражение на выборах президента США. Он полагает, что Байден проиграл выборы «с большим отрывом во всех шести колеблющихся штатах».
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Сенат США
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