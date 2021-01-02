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Москва

ВОЗ назвала действия российских медиков образцовыми 

Газета.Ru 53 минуты назад
ВОЗ назвала действия российских медиков образцовыми
Фото: ТАСС
Во Всемирной организации здравоохранения оценили действия российских медиков в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление было сделано в совместной статье директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге и представителя организации в РФ Мелиты Вуйнович по итогам 2020 года. Они назвали действия российских медиков примером профессионализма, самоотверженности и героической самоотдачи, а также примером для будущих поколений.

"С первых дней пандемии они работали на передовой и каждую минуту рисковали своим здоровьем и жизнью", — сказано в статье.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 84,4 млн заболевших, свыше 59,7 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V". 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название "ЭпиВакКорона". Ее разработал новосибирский центр "Вектор".
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В мире , Ханс Клюге , Мелита Вуйнович , Владимир Путин , ВОЗ , Российский фонд прямых инвестиций
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