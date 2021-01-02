Пьера Кардена похоронили на кладбище Монмартр

На церемонии присутствовали лишь его близкие и родственники. Дата ее проведения не разглашалась, чтобы избежать возможного наплыва желающих присутствовать на похоронах модельера. Отмечается, что памятная месса в его честь будет организована в Париже в конце января.

Согласно последней воле покойного, его похоронили в черном гробу и в одеянии академика изящных искусств с его личной шпагой, эфес которой совмещает образы игольного ушка и катушки ниток, а лезвие напоминает сложенные ножницы. Кардена поместили в один склеп с кутюрье Андре Оливье, который был его близким другом вплоть до своей смерти в 1993 году.

Родственники Кардена сообщили, что после его смерти дом моды Pierre Cardin возглавит племянник модельера Родриго Базиликати. "Новые проекты будут осуществляться с учетом наследия, которое оставил в мире моды талантливый основатель [дома]", — цитирует агентство заявление семьи.