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В Индии впервые в мире выделили британский штамм коронавируса 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
Индия первой в мире выделила новый штамм коронавируса
Фото: Reuters
В Индии специалисты впервые в мире изолировали и выделили британский штамм вируса, ранее выявленный в Великобритании. Об этом сообщил индийский Совет медицинских исследований (ICMR).

«Британский вариант вируса со всеми сигнатурными изменениями в настоящее время успешно изолирован и культивирован в Национальном институте вирусологии из клинических образцов, собранных у вернувшихся из Великобритании», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «ни одна страна ещё не сообщила об успешном изолировании и культивировании британского варианта SARS-CoV-2».
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14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.
Позднее, 23 декабря, в Великобритании заявили о выявлении ещё одного нового типа коронавирусной инфекции, завезённого из Южно-Африканской Республики.
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В мире , Мэтт Хэнкок , Saxo Bank , Минздрав РФ , РИА Новости , Индия , Великобритания , ЮАР
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