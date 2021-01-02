«Дождь» из мертвых птиц в Риме попал на видео 

Улицы Рима усыпаны мертвыми птицами. Причиной гибели скворцов стали новогодние салюты, которые запускали местные жители. Несчастные пернатые испугались взрывов пиротехники, метались по городу и падали замертво в ночь на 1 января.

В международной организации защиты животных утверждают, что гибель птиц может быть связана громкостью новогодних салютов. От испуга они могут сталкиваться друг с другом.