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«Дождь» из мертвых птиц в Риме попал на видео 

Алевтина Жаркова 59 минут назад
Улицы Рима усыпаны мертвыми птицами. Причиной гибели скворцов стали новогодние салюты, которые запускали местные жители. Несчастные пернатые испугались взрывов пиротехники, метались по городу и падали замертво в ночь на 1 января.
В международной организации защиты животных утверждают, что гибель птиц может быть связана громкостью новогодних салютов. От испуга они могут сталкиваться друг с другом.
Ранее сообщалось, что оползень в Норвегии снес жилой район. 14 домов оказались разрушены в области Румерике в ночь на 30 декабря.
В мире , Видео , Европа , Происшествия
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