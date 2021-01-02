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Первую побочную реакцию на вакцину от COVID-19 зарегистрировали в Финляндии 

News.ru и ещё 2 1 час назад
В Финляндии выявлен случай побочной реакции на вакцину от COVID-19
Фото: Global Look Press
Агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea в Финляндии получило первое сообщение о побочной реакции на вакцину от коронавируса.
По словам главврача Fimea Майи Кауконен, содержание соответствующего заявления не разглашается с целью сохранения конфиденциальности.

Когда мы получим по меньшей мере пять уведомлений, то сообщим, какого рода побочные эффекты в них указывались, — уточнила она в интервью Yle.

Вакцинация препаратами Pfizer и BioNTech в Финляндии началась 27 декабря. Первым прививки получил медицинский персонал. К настоящему времени вакцинацию прошёл медперсонал пяти крупнейших больничных округов городов Хельсинки, Тампере, Турку, Куопио и Оулу.
Как писал NEWS.ru, у медбрата из американского города Сан-Диего выявили коронавирус спустя восемь дней после вакцинации препаратом Pfizer. По словам медика, у него в течение дня после прививки болела рука, но больше никаких побочных эффектов не наблюдалось.
Ранее вакцина Pfizer/BioNTech была внесена Всемирной организацией здравоохранения в список для экстренного использования при коронавирусе.
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Комментарии
В мире , ВОЗ , Куопио , Тампере , Турку , Финляндия , Хельсинки
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