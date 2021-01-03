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Москва

Более 1,6 тысячи участников новогодней вечеринки оштрафовали во Франции 

Вечерняя Москва и ещё 3 53 минуты назад
Во Франции оштрафовали 1600 участников вечеринки
Фото: Twitter
Более 1,6 тысячи участников массовой новогодней вечеринки в коммуне Льерон на западе Франции оштрафовали за участие в несанкционированном мероприятии и употребление наркотических средств. Об этом сообщил в субботу, 2 января, министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

— К настоящему моменту жандармы зафиксировали 1225 нарушений, связанных с профилактикой COVID-19 и еще 420 различных нарушений, 225 из которых связаны с наркотиками. Изъято оборудование, несколько человек задержаны, — написал он Twitter.

Позже в МВД сообщили, что двух предполагаемых организаторов вечеринки задержали. 22-летние молодые люди ранее не привлекались к уголовной ответственности. У них изъяли крупную сумму денег и наркотики. Кроме них по обвинениям, связанным с наркотиками, были задержаны еще три человека.
Прокуратура начала расследование по 10 обвинениям. Согласно законам страны, нарушителям может грозить до 10 лет лишения свободы, передает ТАСС.
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В мире , Происшествия , Новости регионов , Генпрокуратура РФ , МВД , ИТАР-ТАСС , Бретань , Франция
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