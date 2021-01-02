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Москва

Глава МИД Китая рассказал о происхождении коронавируса 

РИА Новости 32 минуты назад
Все больше исследований показывают, что пандемия коронавирусной инфекции была вызвана отдельными вспышками в разных местах по всему миру, заявил в интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению Китая глава МИД страны Ван И.

"Когда Китай поразил неизвестный коронавирус, он немедленно принял меры для проведения эпидемиологического расследования, выявления патогена и публикации ключевой информации, включая секвенирование генома вируса", — заявил дипломат.

Также он напомнил, что Китай был первой страной, которая сообщила о случаях заболевания коронавирусом.

"Мы стояли в авангарде борьбы с дезинформацией, попыткам политизации и стигматизации. Мы были полны решимости сделать так, чтобы объективное повествование и коллективная память о борьбе с пандемией не искажались ложью", — заявил он.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухани провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, который получил название COVID-19. Уже 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекцией пандемией.
Всего, по данным организации, в мире насчитывается почти 82 миллиона инфицированных. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса в мире уже 84 миллиона случаев заболевания. Больше всего заражений в США, Индии и Бразилии. Россия занимает четвертое место, а за ней идет Франция, Британия, Италия, Испания, Германия и Колумбия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Видео , МИД , ВОЗ , Синьхуа
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