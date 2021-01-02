Спикер эстонского парламента:Тартуский мирный договор с РФ остается в силе

Спикер Рийгикогу (однопалатного парламента) Хенн Пыллуаас считает, что граница между Эстонией Россией , установленная в результате подписания Тартуского мирного договора 1920 года, продолжает действовать. Об этом он заявил в пятницу вечером в ходе своего обращения в эфире телеканала ETV Pluss

"2 февраля [2020 года] мы отметили столетие со дня подписания Тартуского мирного договора, которым Россия признала независимость и неприкосновенность Эстонии, — сказал Пыллуаас. — Тогда была согласована граница между Эстонией и Россией, которая в соответствии с международным правом действует и сегодня".

В феврале прошлого года президент республики Керсти Кальюлайд в речи, посвященной столетию Тартуского мирного договора, выступила за отказ от пересмотра границы с Россией. Одновременно она добавила, что, с ее точки зрения, документ по-прежнему действует. Как отметила в связи с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , заявления эстонских политиков о том, что договор до сих пор не утратил силу, используются для привлечения электората.

По условиям Тартуского мирного договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, Ивангород и часть Печорского района принадлежали балтийской республике. После ее вхождения в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР.

Линию границы России и Эстонии удалось согласовать в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание о Тартуском мирном договоре. В этих условиях Москва отозвала свою подпись. Консультации возобновились в конце 2012 года. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014-го главами МИД Эстонии и РФ, для вступления в силу должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.