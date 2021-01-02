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Москва

Украинская компания подала документы на регистрацию российской вакцины «Спутник V» 

ТАСС 31 минуту назад
Харьковская фармацевтическая компания "Биолек" подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса "Спутник V" для его производства на территории страны и вакцинации граждан. Об этом сообщил глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, слова которого приводятся в субботу на ее сайте.

"30 декабря 2020 года харьковская компания "Биолек", являющаяся одним из лидеров фармацевтической промышленности Украины и имеющая достаточные производственные мощности и квалифицированный персонал для производства вакцины от COVID-19, обратилась в Министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации медицинского препарата — вакцины от коронавируса "Спутник V" для обеспечения вакцинации ею украинских граждан", — сообщил Медведчук, уточнив, что документы поданы с целью как производства препарата, так и вакцинации граждан Украины.

Организовать производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на Украине можно за 3-6 месяцев, заявил Медведчук. По его мнению, отказ Украины в регистрации вакцины "Спутник V" будет говорить о преступном намерении властей лишить граждан защиты от коронавируса.
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