На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто

Во Франции вопреки запретам устроили незаконную вечеринку. На массовое мероприятие на территории заброшенного вокзала в коммуне Льерон встретить Новый год собрались не менее 2,5 тысяч человек.

Полиция пытается разогнать тусовщиков. Однако люди отказываются расходиться, некоторые из них намерены остаться на нелегальной дискотеке до понедельника. А кто-то из любителей электронной музыки в знак протеста поджег полицейский автомобиль.