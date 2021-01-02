На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто

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Москва

Незаконная вечеринка на 2500 человек попала на видео во Франции 

Алевтина Жаркова 29 минут назад
Во Франции вопреки запретам устроили незаконную вечеринку. На массовое мероприятие на территории заброшенного вокзала в коммуне Льерон встретить Новый год собрались не менее 2,5 тысяч человек.
Полиция пытается разогнать тусовщиков. Однако люди отказываются расходиться, некоторые из них намерены остаться на нелегальной дискотеке до понедельника. А кто-то из любителей электронной музыки в знак протеста поджег полицейский автомобиль.
Ранее сообщалось, что дебоширы едва не сорвали россиянам празднование Нового года. Молодые люди задержали вылет из Петербурга в Стамбул, отказываясь надеть медицинские маски.
В мире , Видео , Европа , Происшествия
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