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Москва

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более 860 машин 

РИА Новости 30 минут назад
Хулиганы сожгли 861 автомобиль в новогоднюю ночь во Франции, что на 41% меньше, чем в прошлом году, сообщает радиостанция Europe 1.
Ранее французские СМИ сообщали, что не менее 100 тысяч полицейских и жандармов будут мобилизованы во Франции, чтобы следить за соблюдением комендантского часа в новогоднюю ночь. Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен призвал префектов принять необходимые меры, чтобы бороться с "несанкционированными собраниями" и "столкновениями в городах" до конца года и в особенности 31 декабря.
Как отмечает радиостанция, цифры о поджогах машин не фигурировали в релизе французского министерства внутренних дел о происшествиях в новогоднюю ночь. Дело в том, что глава МВД Франции Жеральд Дарманен направил префектам письмо с требованием не сообщать эти данные на местном уровне, "чтобы избежать любых элементов соревнования" по числу поджогов.
При этом, по данным полиции и жандармерии страны, с которыми ознакомилась радиостанция, в ночь на 1 января по всей Франции неизвестные сожгли 861 автомобиль. Тогда как в прошлом году было зафиксировано рекордное число поджогов — 1457.
С 30 октября во Франции был введен повторный карантин на фоне второй эпидемии коронавируса. С 15 декабря карантин в стране был заменен комендантским часом с 20.00. до 06.00. По словам представителя правительства страны Габриэля Атталя, комендантский час в 15 французских департаментах будет начинаться с 18.00.
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В мире , Видео , Происшествия , МВД , радио Europe1
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