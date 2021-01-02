Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что бандеровщина и русофобия поспособствуют выходу из Украины нескольких ее регионов. По его мнению, прежде всего это будут юго-восточные области. Так руководитель российского региона отреагировал на проведение в Киеве марша в память о Степане Бандере.

Из состава Украины могут выйти сразу несколько областей, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Он считает, что это произойдет из-за радикальной позиции бандеровцев и русофобов.

«Крым не хотел, не мог и не стал оставаться в составе бандеровской и русофобской Украины. Донбасс с оружием в руках отстоял свое право быть частью русского мира. Неизбежно уйдут и другие, как минимум юго-восточные области», — написал чиновник на своей странице во «Вконтакте».

По его словам, опасно для жизни проживать «здоровым людям» в «зачумленном бараке».

«И именно официальный Киев продолжает делать все возможное, чтобы процесс распада украинской государственности продолжался и был необратимым, чтобы бандеровские марши воспринимались на Украине и за рубежом как олицетворение сути государственной политики», — добавил глава Крыма.

Аксенов считает, что акции в память о Степане Бандере являются нацистскими шабашами.

«Бандеровщина — смертельная зараза, которая губит Украину. Именно попытки Киева строить свою государственность на идеях отмороженных нацистов и привели к крушению этой самой государственности», — уверен глава Крыма.

Аксенов добавил что такие силы влияют не только на разрушение страны, но и на подчинение внешним игрокам. По его мнению, это «закономерно, потому что идеология не выросла на украинской земле и была, как искусственный вирус, создана в идеологических „лабораториях“ и „занесена с Запада“.

»Однако исторический опыт ясно показывает, что только будучи частью русского мира, Украина может быть по-настоящему свободной и независимой. А бандеровщина обязательно отправится туда, где ей и место — на свалку истории», — пояснил Аксенов.

Накануне в Киеве прошло шествие, посвященное 112-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Акция началась у памятника Тараса Шевченко , демонстранты с факелами отправились к майдану Незалежности. По данным «Общественного телевидения», в шествии приняли участие около 1 тысячи человек.

Бандера возглавлял «Организацию украинских националистов» (ОУН), которая в России признана экстремистской и запрещена. Кроме того, он был одним из основных инициаторов создания боевого крыла ОУН « Украинской повстанческой армии » (также признана экстремистской и запрещена на территории России).

Цель этой армии — борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала против советских войск и помогала немцам.

В 2015 году члены ОУН-УПА по решению тогдашнего президента Петра Порошенко были признаны на Украине «борцами за справедливость». Участники ОУН-УПА получили право на соцгарантии.

В Москве такое решение осудили. Российская сторона посчитала, что «Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц» и «что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне».

Действующий президент Украины Владимир Зеленский полагает, что статус Бандеры как героя или наоборот будет определен спустя время.

«Я так думаю, что все люди, которые защищали независимость Украины, — ее сыновья, действительно являются ее героями. У нас от героя до врага — один шаг. Вы же понимаете отношение к истории Степана Бандеры [на востоке страны]. Нету однозначности. Не надо, мне кажется, провоцировать украинское общество и отвечать на те вопросы, на которые должно ответить время», — отметил он в интервью «Украинская правда».

В России призвали ООН приравнять последователей лидера украинских националистов Степана Бандеры к пособникам нацизма.