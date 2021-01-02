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Правозащитник назвал новую дату заседания по «скифскому золоту» 

РИА Новости Крым 23 минуты назад
Новое заседание по «скифскому золоту» пройдет 19 января
Фото: РИА Новости
Апелляционный суд Амстердама ждет к 19 января 2021 года дополнительные документы от России и Украины по делу "скифского золота", заявил РИА Новости Крым руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при Президенте РФ Александр Молохов.
Он пояснил, что содержание документов от российской стороны раскрыть невозможно в силу тактики судебного процесса. При этом юрист подчеркнул, что процесс еще далек от завершения.

"Вы знаете, что Украина со второй попытки добилась замены одного из судей и им нужно время для того, чтобы вникнуть в ход процесса. Тем более, что сейчас из-за ограничений, которые введены повсеместно в Западной Европе, в том числе и в Голландии, сильно стопорят и замедляют процесс. Фактически суды не работу. Могу прогнозировать, что не стоит ждать быстрого решения после этой даты", — рассказал Молохов.

Руководитель рабочей группы уточнил, что оппоненты из Украины хотели ответить на документы, которые на прошлом этапе предоставил крымский музей.

"Тут скорее меч на стороне Украины, но кое-что, безусловно, подготовлено будет и нашей стороной", — заключил юрист.

В феврале 2014 года коллекция нескольких крымских музеев была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. После вхождения Крыма в состав России, в августе 2014 года музей в Нидерландах принял решение не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом Киев заявил отвод судье Дуко Оранье, якобы из-за того, что он занял пророссийскую позицию в данном вопросе. Иск Украины был удовлетворен.
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В мире , Александр Молохов , РИА Новости , Республика Крым
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