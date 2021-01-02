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Вандалы измазали краской дом Нэнси Пелоси и подложили свиную голову 

ИА Regnum 1 час назад
Вандалы измазали краской дом Нэнси Пелоси и подложили свиную голову
Фото: @FogCityMidge
Дом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси атаковали неизвестные вандалы. Об этом 1 января сообщил портал TMZ.
Информацию о нападении вандалов на дом Пелоси в Сан-Франциско сотрудники полиции получили около 03:00 по местному времени. По предварительной информации, злоумышленники разрисовали гараж и дом краской и оставили голову свиньи возле входа в дом.
Предполагается, что неизвестные таким способом выразили свой протест против решения Сената США не голосовать за инициативу об увеличении размера прямых выплат гражданам США с 600 до 2000 долларов на фоне пандемии коронавируса. Инициатива была одобрена палатой представителей, но не прошла в Сенате.
Ранее ИА REGNUM сообщало о критике, которой действующий президент США Дональд Трамп подверг Сенат Конгресса США за решение по оборонному бюджету на 2021 год.
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В мире , Происшествия , Дональд Трамп , Конгресс США , Сенат США , ИА REGNUM , Сан-Франциско , США
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