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Москва

В Турции обнаружен «британский» штамм коронавируса 

ТК «Звезда» 1 час назад
В Турции обнаружен «британский» штамм коронавируса
Фото: ТК «Звезда»
В Турции выявлены по меньше мере 15 носителей нового штамма коронавирусной инфекции, который ранее был обнаружен в Великобритании. Об этом сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.

«В ходе проведенных исследований был выявлен мутировавший вариант коронавируса у 15 человек, въехавших в нашу страну из Великобритании. Въезды на территорию Турции из этой страны временно приостановлены», — написал глава ведомства на своей странице в Twitter.

По предварительным данным, «британский» штамм коронавируса на 70% процентов заразнее обычного. Инфицированные им пациенты клиник намного тяжелее переносят болезнь. По данным Роспотребнадзора, на территории России этот штамм не обнаружен.
Вслед за Великобританией инфицированные новым штаммом были зафиксированы в США, Китае, Германии и многих странах Азии и Ближнего Востока. Власти некоторых государств, включая Россию, приняли решение временно приостановить авиасообщение с Великобританией до стабилизации обстановки.
Для переболевших COVID-19 новый штамм не опасен, считают вирусологи. Дел в том, что приобретенные антитела защищают своих носителей от патогена нового типа.
С понедельника, 28 декабря, в Москве бесплатная вакцинация от коронавируса стала доступна новым категориям граждан: сотрудникам правоохранительных органов, работникам сферы общепита, ЖКХ, спорта, а также волонтерам, занятым в некоммерческих и религиозных организациях. На прививку теперь записывают и жителей старше 60 лет. Единственное противопоказание — проблемы со здоровьем. Людям с хроническими заболеваниями по-прежнему предлагают воздержаться от вакцинации.
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В мире , МВД , Германия , Китай , США , Великобритания , Турция
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