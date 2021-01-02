В Турции обнаружен «британский» штамм коронавируса 

Турции выявлены по меньше мере 15 носителей нового штамма коронавирусной инфекции, который ранее был обнаружен в Великобритании . Об этом сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.

«В ходе проведенных исследований был выявлен мутировавший вариант коронавируса у 15 человек, въехавших в нашу страну из Великобритании. Въезды на территорию Турции из этой страны временно приостановлены», — написал глава ведомства на своей странице в Twitter.

По предварительным данным, «британский» штамм коронавируса на 70% процентов заразнее обычного. Инфицированные им пациенты клиник намного тяжелее переносят болезнь. По данным Роспотребнадзора, на территории России этот штамм не обнаружен.

Вслед за Великобританией инфицированные новым штаммом были зафиксированы в США, Китае, Германии и многих странах Азии и Ближнего Востока. Власти некоторых государств, включая Россию, приняли решение временно приостановить авиасообщение с Великобританией до стабилизации обстановки.

Для переболевших COVID-19 новый штамм не опасен , считают вирусологи. Дел в том, что приобретенные антитела защищают своих носителей от патогена нового типа.