Ещё
Далее:
Читайте также:
Комета Галлея: новогоднее кино с Ахеджаковой
Комета Галлея: новогоднее кино с Ахеджаковой Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Трамп раскритиковал темпы вакцинации от коронавируса в США 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Трамп раскритиковал темпы вакцинации от коронавируса в США
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп подверг критике темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в ряде американских штатах.

"Некоторые штаты очень медленно прививают получателей, несмотря на успешное и очень широкомасштабное распределение вакцин федеральным правительством. Они сделают это!" — написал Трамп у себя в Twitter.

Массовая вакцинация от COVID-19 препаратом компаний Pfizer и BioNTech началась в США 14 декабря. Позднее вакцина компании Moderna также была одобрена к использованию. По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США выявлено 20 108 375 случаев коронавируса, скончались 347 577 человек.
Видео дня. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Газета.Ru: последние новости
Лукашенко призвал сделать 2021 год годом народного единства Лукашенко призвал сделать 2021 год годом народного единства Трамп собирает митинг своих сторонников Трамп собирает митинг своих сторонников Сенат США проголосовал за оборонный бюджет, преодолев вето Трампа Сенат США проголосовал за оборонный бюджет, преодолев вето Трампа
В мире , Дональд Трамп , Pfizer , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
00:12
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
00:25
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
Новости Москвы Общество
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
01:20
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
Происшествия В мире
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
01:29
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
Происшествия Пожары
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
00:32
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
Общество
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
01:06
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
Происшествия В мире
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
01:45
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
Происшествия Криминал
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
00:24
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
Происшествия Пожары
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
01:27
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
Происшествия
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
00:39
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение