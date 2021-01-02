Ещё
Далее:
Читайте также:
Российский фильм попал в топ лучших в мире
Российский фильм попал в топ лучших в мире Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Сотни птиц погибли в Риме из-за салютов в Новый год 

Москва24 и ещё 1 2 часа назад
Сотни птиц погибли в Риме из-за салютов в Новый год
Фото: youtube.com/Corriere della Sera
Новогодние салюты стали причиной гибели сотни птиц в Рима. Видео с лежащими на земле скворцами и другими пернатыми опубликовали пользователи соцсетей.
Как пишет издание Corriere della Sera, птицы, вероятно, умерли от остановки сердца при попытке избежать взрывов фейерверков. Очевидцы рассказали, что птицы падали замертво на мостовые города. Особенно много животных обнаружили вблизи главного железнодорожного вокзала Термини в центре города.
Организации по защите животных возмутились, что несмотря на штраф 500 евро за использование фейерверков, люди продолжают запускать салюты и тем самым убивают птиц.
В Ливерпуле ранее заметили дисциплинированного голубя, который пересекал дорогу по зебре, убедившись, что ему уступает автомобиль.
Видео дня. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Москва24: последние новости
Лукашенко призвал белорусов "перевернуть страницу" Лукашенко призвал белорусов "перевернуть страницу" ВОЗ внесла вакцину Pfizer в список для экстренного использования ВОЗ внесла вакцину Pfizer в список для экстренного использования Сенат США проголосовал за оборонный бюджет, преодолев вето Трампа Сенат США проголосовал за оборонный бюджет, преодолев вето Трампа
В мире , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
00:12
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
00:25
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
Новости Москвы Общество
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
01:20
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
Происшествия В мире
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
01:29
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
Происшествия Пожары
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
00:32
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
Общество
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
01:06
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
Происшествия В мире
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
01:45
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
Происшествия Криминал
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
00:24
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
Происшествия Пожары
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
01:27
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
Происшествия
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
00:39
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение