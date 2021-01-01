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Москва

Украинцы раскритиковали Зеленского за гробы в новогоднем обращении 

Павел Тиунов 1 час назад
Украинцы раскритиковали Зеленского за гробы в новогоднем обращении
Фото: Reuters
Жители Украины раскритиковали необычное новогоднее обращение президента страны Владимира Зеленского, сообщает издание «Страна.ua». Многие недопоняли, зачем глава государства рассказывал о кредитах детям, а потом на экране появились гробы.
Пользователи соцсетей указали на оторванность президента от реальной жизни. Так, Зеленский заявил о желании написать на ялтинском песчаном пляже фразу о том, что Крым является частью Украины. Украинцы в свою очередь напомнили национальному лидеру, что на южном берегу полуострова, как раз там, где находится Ялта, нет песчаных пляжей, а всё побережье в крупной гальке.
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Не все согласились с заявлением президента о повышении привлекательности реинтеграции для жителей Донбасса. Один из пользователей Facebook напомнил, что, согласно указу украинских властей, одна из центральных улиц в Донецке подлежит «декоммунизации», а все предприятия расположенные на ней должны перевести обслуживание клиентов на украинский язык. По мнению местных жителей, это вряд ли поможет Киеву в реализации своих замыслов.
Многие выразили недоумение, почему Зеленский рассказывал об экономике, в частности, о программах кредитования, детям. Пользователи иронично подметили, что глава государства намекнул маленьким украинцам, что жить им придется взаймы.
Наконец, почти всех поразили крупные изображения гробов, которым прервалось обращение президента Украины. Украинский композитор Владимир Быстряков отметил, что смотрел запись вместе с детьми, которые поинтересовались у него, почему им показывают ритуальные принадлежности.

«Малые спросили меня: "А чего вдруг в праздничный вечер и вдруг гробы?!" Я ответил, что это креатив. Дети не поняли», — написал Быстряков.

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В мире , Владимир Быстряков , Владимир Зеленский
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