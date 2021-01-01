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В США возникли проблемы c вакцинацией из-за логистики 

Прайм 16 минут назад
В США возникли проблемы c вакцинацией из-за Нового года
Фото: Reuters
В США — стране с самым высоким уровнем заболеваемости новым коронавирусом — возникли проблемы c вакцинацией населения от COVID-19. В частности, кампания по вакцинации значительно отстает от графика. Как пишет The New York Times, причина — в логистике.
Первоначально власти Соединенных Штатов собирались привить до конца 2020 года около 20 миллионов жителей страны.
Но при этом в штате Флорида врачи использовали менее четверти доступных доз.
В Пуэрто-Рико поставки препарата сорвались из-за отъезда сотрудников на Рождество.
В штате Калифорния медики заявили о нехватке доз препарата.
По данным издания, руководители департаментов здравоохранения в конкретных штатах, как и главные врачи больниц, называют несколько причин такой ситуации.
Одна из них — начавшийся в связи с Рождеством и Новым годом сезон отпусков.
Вторая причина заключается в задержках с поставками вакцины в подведомственные дома престарелых, которые находятся на контроле государства.
третья причина — отставание от графика нагрузки на персонал медицинских учреждений и чиновников от здравоохранения. У них нет достаточного времени для детализации прививочной кампании и распределение препаратов.
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В мире , США , New York Times , Пуэрто-Рико
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