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Аэробус авиакомпании Avianca, выполнявший рейс из Орландо США ) в Боготу Колумбия ), в новогоднюю ночь был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Эль-Дорадо, передает The Aviation Herald.

Причиной стало столкновение с крупным объектом, парящим в воздухе.

Судя по видео очевидцев, самолет оказался весь опутан новогодними праздничными украшениями.

Запись была опубликована в Twitter. Пользователи осудили людей, которые едва не устроили крушение самолета.