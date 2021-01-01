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Москва

Празднование Нового года едва не привело к крупной авиакатастрофе 

РИА Новости 32 минуты назад
Аэробус авиакомпании Avianca, выполнявший рейс из Орландо (США) в Боготу (Колумбия), в новогоднюю ночь был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Эль-Дорадо, передает The Aviation Herald.
Причиной стало столкновение с крупным объектом, парящим в воздухе.
Судя по видео очевидцев, самолет оказался весь опутан новогодними праздничными украшениями.
Запись была опубликована в Twitter. Пользователи осудили людей, которые едва не устроили крушение самолета.
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В мире , Видео , Происшествия
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