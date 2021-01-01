В Белоруссии ввели плату за выезд из страны 

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Белорусским облсоветам депутатов разрешили брать сбор за выезд из страны, решение закреплено в законе «Об изменении Налогового кодекса».

«С 1 января 2021 года и до 1 января 2023 года областные Советы депутатов вправе вводить на территории соответствующих административно-территориальных единиц местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Белоруссия в пунктах пропуска», — цитирует «Интерфакс» документ.

Платить сбор должны будут водители транспортных средств до пяти тонн и с не более восемью местами для сидения, кроме водителя.