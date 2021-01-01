В Белоруссии ввели плату за выезд из страны 

Белорусским облсоветам депутатов разрешили брать сбор за выезд из страны, решение закреплено в законе «Об изменении Налогового кодекса».
«С 1 января 2021 года и до 1 января 2023 года областные Советы депутатов вправе вводить на территории соответствующих административно-территориальных единиц местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Белоруссия в пунктах пропуска», — цитирует «Интерфакс» документ.
Платить сбор должны будут водители транспортных средств до пяти тонн и с не более восемью местами для сидения, кроме водителя.
О возможности введения денежного сбора местными властями в Белоруссии на выезд за рубеж заявлял глава минфина страны Юрий Селиверстов. Отмечалось, что полученные от «налога на границу» деньги планируется направлять на «дезинфекцию пунктов пропуска и обеспечение их всем необходимым для борьбы с коронавирусом».