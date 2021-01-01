На Украине за сутки зафиксировали 9432 случая коронавируса 

На Украине за сутки зафиксировали 9432 случая инфицирования коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Накануне было зафиксировано 9699 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро 1 января составило 1 064 479 человек, 18 680 человек умерли от COVID-19, выздоровели 720 009 человек.