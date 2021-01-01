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Москва

На Украине за сутки зафиксировали 9432 случая коронавируса 

RT на русском 52 минуты назад
На Украине за сутки зафиксировали 9432 случая коронавируса
Фото: Reuters
На Украине за сутки зафиксировали 9432 случая инфицирования коронавируса.
Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Накануне было зафиксировано 9699 новых случаев заболевания.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро 1 января составило 1 064 479 человек, 18 680 человек умерли от COVID-19, выздоровели 720 009 человек.
Ранее сообщалось, что Украина получила первую партию южнокорейских экспресс-тестов на выявление антигена коронавируса.
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