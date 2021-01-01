Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва

Умерла последняя из участниц трио McGuire Sisters 

News.ru 1 час назад
Умерла последняя из участниц трио McGuire Sisters
Фото: Zuma\TASS
Умерла последняя из сестёр-участниц американского вокального трио McGuire Sisters Филлис Макгуайр. Артистка скончалась в своём особняке в Лас-Вегасе на 90-м году жизни.
Об этом пишет Associated Press. О причинах смерти певицы не сообщается.
Макгуайр выступала в вокальном трио вместе со своими сёстрами Кристин и Дороти. За свою музыкальную карьеру шесть их пластинок становились золотыми. Трио выступало перед пятью президентами США и королевой Великобритании Елизаветой II.
Ранее в возрасте 85 лет скончался мексиканский композитор и поэт-песенник Армандо Мансанеро. В середине декабря у композитора выявили COVID-19. Спустя несколько дней после постановки диагноза его перевели в реанимацию.
Мансанеро стало трудно дышать самостоятельно, и его подключили к аппарату ИВЛ. Некоторое время медикам казалось, что пациент идёт на поправку, но затем он скончался от внезапной остановки сердца, писал NEWS.ru.
Видео дня. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
News.ru: последние новости
Алиев жёстко ответил ЮНЕСКО на обвинения о памятниках в Карабахе Алиев жёстко ответил ЮНЕСКО на обвинения о памятниках в Карабахе Сотрудник медцентра в США умышленно испортил сотни доз вакцины Сотрудник медцентра в США умышленно испортил сотни доз вакцины Байден по ошибке «повысил» Камалу Харрис до президента США Байден по ошибке «повысил» Камалу Харрис до президента США
Комментарии
В мире , Елизавета II , Associated Press , США , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Горящие автомобили в Страсбурге в новогоднюю ночь попали на видео
01:06
Горящие автомобили в Страсбурге в новогоднюю ночь попали на видео
Происшествия В мире
Сочинский лес загорелся во время запуска фейерверков
00:39
Сочинский лес загорелся во время запуска фейерверков
Происшествия Пожары
Сотни россиян рискуют встретить Новый год в аэропортах
00:23
Сотни россиян рискуют встретить Новый год в аэропортах
Общество Новости Москвы
Оголившиеся на пляже Сочи в декабре россияне попали на видео
00:09
Оголившиеся на пляже Сочи в декабре россияне попали на видео
Общество
Кадыров ответил родственникам боевиков
01:06
Кадыров ответил родственникам боевиков
Происшествия Криминал
Мужчина намеренно прыгнул под поезд в метро в Москве
00:21
Мужчина намеренно прыгнул под поезд в метро в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео последствий взрыва в жилом доме в Риге
00:41
Опубликовано видео последствий взрыва в жилом доме в Риге
Происшествия
50 разъяренных велосипедистов разгромили BMW в США
00:32
50 разъяренных велосипедистов разгромили BMW в США
Происшествия В мире
Мужчина закидал снегом проезжающие по трассе авто
00:29
Мужчина закидал снегом проезжающие по трассе авто
Происшествия Новости Москвы
«Спецназ-шоу» накрыли в Санкт-Петербурге
00:29
«Спецназ-шоу» накрыли в Санкт-Петербурге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение