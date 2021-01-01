Лукашенко призвал белорусов перевернуть страницу истории 

По словам президента республики, нужно сделать 2021-й годом народного единства.

Александр Лукашенко назвал прошедший год своеобразным, заставившим «белорусов искать ответы на вопросы, кто мы, чего хотим, куда мы идём».

Глава государства отметил роль силовиков в сохранении нацбезопасности. «Люди в погонах предупредили наших недругов: оборона государства, общественная безопасность будут обеспечены решительно и без колебаний», — сказал Лукашенко в новогоднем поздравлении.

В Белоруссии в конце лета начались волнения, поводом к которым послужили итоги президентских выборов. Сотни людей был задержаны, несколько человек погибли. Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Польшу, США и страны Балтии.