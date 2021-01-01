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Москва

Лукашенко призвал белорусов перевернуть страницу истории 

Говорит Москва 1 час назад
По словам президента республики, нужно сделать 2021-й годом народного единства.
Александр Лукашенко назвал прошедший год своеобразным, заставившим «белорусов искать ответы на вопросы, кто мы, чего хотим, куда мы идём».
Глава государства отметил роль силовиков в сохранении нацбезопасности. «Люди в погонах предупредили наших недругов: оборона государства, общественная безопасность будут обеспечены решительно и без колебаний», — сказал Лукашенко в новогоднем поздравлении.
В Белоруссии в конце лета начались волнения, поводом к которым послужили итоги президентских выборов. Сотни людей был задержаны, несколько человек погибли. Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Польшу, США и страны Балтии.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко , Польша , США
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