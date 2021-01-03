Депутат Рады предрек украинцам смерть из-за чиновников

"Мы хорошо помним, как эти два афериста (Ляшко и Радуцкий. — Прим. ред.) в начале 2020 года, заработали на продаже масок из госрезерва за границу, оголив страну перед болезнью. Так и сегодня эти проходимцы ищут возможность как нажиться на закупке вакцины и выслужиться перед американским посольством. При производстве российской вакцины внутри страны — это сделать будет намного сложней!" — утверждает нардеп.