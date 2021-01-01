Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Ким Чен Ын не стал произносить новогоднюю речь жителям КНДР 

РИА Новости 1 час назад
Ким Чен Ын не стал произносить новогоднюю речь
Фото: РИА Новости
Лидер КНДР Ким Чен Ын ограничился написанным от руки письмом к народу страны вместо новогодней речи, его текст распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"От души желаю всем семьям страны еще большего расцвета драгоценного счастья, благополучия любимому народу", — пишет Ким Чен Ын.

"И в наступившем году я буду еще более усиленно бороться за приближение новой эпохи расцвета идеалов и чаяний нашего народа", — обещает лидер КНДР.

Письмо Ким Чен Ына по случаю Нового года распространено в преддверии восьмого съезда Трудовой партии Кореи, который намечено провести в ближайшие дни. Удостоверения участников съезда были вручены в последний день 2020 года.
Новый год КНДР встретила праздничным концертом на центральной площади Пхеньяна, который транслировался в прямом эфире телевидения страны и завершился салютом.
Видео дня. Машинист достал человека из-под поезда метро
Последние новости
"Мы сможем топить их корабли". Турция и Украина заключили новую сделку "Мы сможем топить их корабли". Турция и Украина заключили новую сделку Мир после коронавируса: почему России будут завидовать Мир после коронавируса: почему России будут завидовать Названы автомобили с самыми надежными двигателями Названы автомобили с самыми надежными двигателями
В мире , Чен Ким , КНДР , Пхеньян
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сотни россиян рискуют встретить Новый год в аэропортах
00:23
Сотни россиян рискуют встретить Новый год в аэропортах
Общество Новости Москвы
Оголившиеся на пляже Сочи в декабре россияне попали на видео
00:09
Оголившиеся на пляже Сочи в декабре россияне попали на видео
Общество
Кадыров ответил родственникам боевиков
01:06
Кадыров ответил родственникам боевиков
Происшествия Криминал
Мужчина намеренно прыгнул под поезд в метро в Москве
00:21
Мужчина намеренно прыгнул под поезд в метро в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео последствий взрыва в жилом доме в Риге
00:41
Опубликовано видео последствий взрыва в жилом доме в Риге
Происшествия
50 разъяренных велосипедистов разгромили BMW в США
00:32
50 разъяренных велосипедистов разгромили BMW в США
Происшествия В мире
Мужчина закидал снегом проезжающие по трассе авто
00:29
Мужчина закидал снегом проезжающие по трассе авто
Происшествия Новости Москвы
«Спецназ-шоу» накрыли в Санкт-Петербурге
00:29
«Спецназ-шоу» накрыли в Санкт-Петербурге
Происшествия
«Грабительское бинго» обогатило жителя Кирова на 100 000
02:00
«Грабительское бинго» обогатило жителя Кирова на 100 000
Происшествия
Оползень снес жилой район в пригороде Осло
01:01
Оползень снес жилой район в пригороде Осло
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение