Ким Чен Ын не стал произносить новогоднюю речь

Лидер КНДР Ким Чен Ын ограничился написанным от руки письмом к народу страны вместо новогодней речи, его текст распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"От души желаю всем семьям страны еще большего расцвета драгоценного счастья, благополучия любимому народу", — пишет Ким Чен Ын.
"И в наступившем году я буду еще более усиленно бороться за приближение новой эпохи расцвета идеалов и чаяний нашего народа", — обещает лидер КНДР.
Письмо Ким Чен Ына по случаю Нового года распространено в преддверии восьмого съезда Трудовой партии Кореи, который намечено провести в ближайшие дни. Удостоверения участников съезда были вручены в последний день 2020 года.
Новый год КНДР встретила праздничным концертом на центральной площади Пхеньяна, который транслировался в прямом эфире телевидения страны и завершился салютом.