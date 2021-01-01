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Лукашенко отметил вклад «людей в погонах» в безопасность Белоруссии 

Lenta.ru 44 минуты назад
Лукашенко поблагодарил «людей в погонах»
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил вклад «людей в погонах» в безопасность республики. Он рассказал об этом в новогоднем обращении к гражданам, текст которого приводит БЕЛТА.
По его словам, сотрудники силовых ведомств успешно выступили на защите государственности.

«Люди в погонах предупредили наших недругов: оборона государства, общественная безопасность будут обеспечены решительно и без колебаний!», — сказал глава государства.

Также Лукашенко назвал прошедший год ярким и своеобразным. По его словам, 2020 год заставил белорусов искать ответы на «извечные вопросы»: «Кто мы?», «Что будет с нами, нашими детьми?», «Куда мы идем?» и «Чего мы хотим?». По мнению белорусского лидера, многие хотят видеть страну такой, какая она была год назад. Однако, по его словам, нет времени «идти назад и проходить пройденное». «Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней», — подчеркнул он.

«Во имя сохранения его для детей давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси», — отметил Лукашенко.

В конце декабря прошлого года Лукашенко во время выступления перед минским отрядом ОМОНа назвал условие своей отставки.

«Пока последний омоновец не скажет мне уходить, я буду наглухо стоять в этой стране», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что «козни» против его режима строятся в «теплых зарубежных кабинетах», и добавил, что оппозиция не желает блага белорусскому обществу.
В Белоруссии пятый месяц продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа. Акции протеста жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие из них рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты во время столкновений с силовиками.
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В мире , СНГ , Безопасность , Александр Лукашенко
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