Алиев жестко ответил на обвинения ЮНЕСКО

Так он отреагировал на заявление гендиректора ЮНЕСКО по вопросам культуры Эрнесто Оттоне, который 21 декабря заявил, что в организации ждут решения вопроса об отправлении миссии экспертов в Карабах.

Мы довели до мировой общественности правду о войне, о разрушенных городах, сёлах, в то время как у нас не было возможности ездить в эти села, города. Ни одна международная организация не посещала их. ЮНЕСКО, которая сегодня пытается предъявлять нам претензии в том, что мы якобы не сможем защитить здесь армянские религиозные памятники. Хотя это ложь, — цитирует президента Азербайджана РИА Новости.

Алиев поинтересовался, побывала ли хоть раз миссия ЮНЕСКО на этих землях, например в Шушинской мечети, на месте других памятников, про которые сегодня говорит, что им что-то грозит.