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Москва

Алиев жёстко ответил ЮНЕСКО на обвинения о памятниках в Карабахе 

News.ru 1 час назад
Алиев жестко ответил на обвинения ЮНЕСКО
Фото: president.az
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в новогоднем обращении, что ЮНЕСКО ложно обвиняет Баку из-за армянских памятников в Нагорном Карабахе.
Так он отреагировал на заявление гендиректора ЮНЕСКО по вопросам культуры Эрнесто Оттоне, который 21 декабря заявил, что в организации ждут решения вопроса об отправлении миссии экспертов в Карабах.

Мы довели до мировой общественности правду о войне, о разрушенных городах, сёлах, в то время как у нас не было возможности ездить в эти села, города. Ни одна международная организация не посещала их. ЮНЕСКО, которая сегодня пытается предъявлять нам претензии в том, что мы якобы не сможем защитить здесь армянские религиозные памятники. Хотя это ложь, — цитирует президента Азербайджана РИА Новости.

Алиев поинтересовался, побывала ли хоть раз миссия ЮНЕСКО на этих землях, например в Шушинской мечети, на месте других памятников, про которые сегодня говорит, что им что-то грозит.
Ранее NEWS.ru сообщал, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом сохраняется, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Такое заявление он сделал в ходе встречи с турецкой делегацией, которую возглавляет министр обороны Турции Хулуси Акар. По его словам, армянские военные иногда нарушают режим прекращения огня, в связи с чем представители Азербайджана погибли и после военных действий.
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В мире , Ильхам Алиев , Хулуси Акар , ЮНЕСКО , РИА Новости , Азербайджан , Баку
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