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Британия и ЕС завершили переходный период по Brexit 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Британия и ЕС завершили переходный период по Brexit
Фото: © AP Photo / Alberto Pezzali
Великобритания и Евросоюз завершили переходный период по Brexit, в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Британия обрела независимость после 47 лет членства в ЕС и спустя 4,5 года после референдума по Brexit.
Покинув ЕС, Соединенное Королевство "восстановило свою национальную независимость" и "вернуло себе контроль над законами, границами, денежными средствами, торговлей и рыболовством", заявлял ранее премьер-министр страны Борис Джонсон, которому удалось довести переговоры по торговой сделке с Брюсселем до конца.
Историческое соглашение о сотрудничестве Великобритании и ЕС было достигнуто 24 декабря после нескольких месяцев непростых переговоров. В соответствии с условиями сделки Британия покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, однако стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот.

"Brexit — это не конец, а начало: начало новой эры национальных перемен и обновления, следующий акт в великой драме истории страны. Мы вернем себе способность владеть силами, которые слишком долго были единственной прерогативой Брюсселя. Теперь мы возьмемся за эти инструменты, чтобы осуществить перемены, которых жаждут люди, и тем самым восстановим веру в нашу демократию", — отмечал премьер после заключения торговой сделки с ЕС.

Обе палаты британского парламента в среду одобрили законопроект о сотрудничестве с ЕС после Brexit, поздно вечером того же дня документ подписала королева Елизавета II.
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В мире , Brexit , Законопроекты , Борис Джонсон , Елизавета II , Парламент Великобритании , ЕС , Бельгия , Брюссель , Великобритания
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