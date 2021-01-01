Британия и ЕС завершили переходный период по Brexit 

"Brexit — это не конец, а начало: начало новой эры национальных перемен и обновления, следующий акт в великой драме истории страны. Мы вернем себе способность владеть силами, которые слишком долго были единственной прерогативой Брюсселя. Теперь мы возьмемся за эти инструменты, чтобы осуществить перемены, которых жаждут люди, и тем самым восстановим веру в нашу демократию", — отмечал премьер после заключения торговой сделки с ЕС.