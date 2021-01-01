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Зеленский захотел написать про украинский Крым на песке в Ялте 

Газета.Ru 19 минут назад
Зеленский хочет написать про украинский Крым на песке в Ялте
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский во время новогоднего обращения к нации заявил, что хочет написать про украинскую принадлежность Крыма на песке в Ялте.
Поздравление главы государства опубликовано на официальном сайте его офиса. В своем обращении Зеленский отметил, что хочет сообщить о наступление мира на Украине не из Киева, а из Донецка.

"И [хочу] написать, что Крым — Украина не в интернете, а на песке на пляже в Ялте", — подчеркнул президент.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Донецк , Киев , Республика Крым , Севастополь , Ялта
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