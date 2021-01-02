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Москва

Лукашенко предложил объявить 2021 год в Белоруссии Годом народного единства 

Профиль и ещё 4 1 час назад
Лукашенко обратился к народу с предложением
Фото: ©Shutterstock / Fotodom
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в новогоднем обращении к соотечественникам призвал сделать 2021 год в республике Годом народного единства. По его мнению, 2020-й «надо просто отправить в историю».
При этом белорусский лидер считает, что нельзя забывать уроки ушедшего года. Он отметил, что у граждан страны единая ценность — «клочок земли в центре Европы», цитирует Лукашенко РИА Новости. Он добавил, что ради его сохранения для следующих поколений стоит начать писать «новую главу независимой Беларуси».
Лукашенко назвал 2020 год ярким и своеобразным. По его словам, он дал всем осознать, «что мы имеем и что можем потерять», передает ТАСС. Как считает глава республики, белорусам он также показал, что это нация, которая способна выжить только при условии единства.
Помимо этого, Лукашенко сказал, что страна стала ядерной державой, а также освоила ракетное производство, создала биотехнологическую корпорацию и сохранила продовольственную безопасность. В завершение речи глава республики поблагодарил медиков за их профессионализм в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Ранее «Профиль» сообщал, что президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением. Основной темой на этот раз стала пандемия коронавируса, которая унесла миллионы жизней во всем мире. Как подчеркнул российский лидер, встречая 2020-й, никто не представлял испытаний, которые ждут впереди.
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В мире , Громкие уголовные дела , Александр Лукашенко , Владимир Путин , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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