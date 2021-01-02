Лукашенко обратился к народу с предложением

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в новогоднем обращении к соотечественникам призвал сделать 2021 год в республике Годом народного единства. По его мнению, 2020-й «надо просто отправить в историю».

При этом белорусский лидер считает, что нельзя забывать уроки ушедшего года. Он отметил, что у граждан страны единая ценность — «клочок земли в центре Европы», цитирует Лукашенко РИА Новости . Он добавил, что ради его сохранения для следующих поколений стоит начать писать «новую главу независимой Беларуси».

Лукашенко назвал 2020 год ярким и своеобразным. По его словам, он дал всем осознать, «что мы имеем и что можем потерять», передает ТАСС . Как считает глава республики, белорусам он также показал, что это нация, которая способна выжить только при условии единства.

Помимо этого, Лукашенко сказал, что страна стала ядерной державой, а также освоила ракетное производство, создала биотехнологическую корпорацию и сохранила продовольственную безопасность. В завершение речи глава республики поблагодарил медиков за их профессионализм в борьбе с тяжелыми заболеваниями.