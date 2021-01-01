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Лукашенко призвал объявить 2021 год в Белоруссии Годом народного единства 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Лукашенко призвал белорусов «перевернуть страницу»
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг в новогоднем обращении к гражданам страны призвал "перевернуть страницу" и сделать 2021 год в республике Годом народного единства.

"Надо просто отправить 2020 год в историю, но не забыть его уроки. Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность — клочок земли в центре Европы, — сказал Лукашенко. — Во имя сохранения его для детей давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси. Давайте будущий год сделаем годом народного единства".

По его словам, уходящий год "был ярким и своеобразным".

"Мы особенно остро осознали, что имеем и что можем потерять, притом безвозвратно", — сказал Лукашенко. По его словам, 2020 год нужен был для того, чтобы понять, "кто есть кто, чтобы по-настоящему оценить сделанное и увидеть, что белорусы — нация, способная выжить в этом бурном мире только тогда, когда все едины".

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия стала ядерной державой, создала биотехнологическую корпорацию, освоила ракетное производство, сохранила продовольственную безопасность.

"Люди в погонах предупредили наших недругов: оборона государства, общественная безопасность будут обеспечены решительно и без колебаний", — сказал он. — Люди в белых халатах показали свой профессионализм в борьбе с тяжелыми болезнями".

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В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Минск
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