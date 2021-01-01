Лукашенко призвал белорусов «перевернуть страницу»

"Мы особенно остро осознали, что имеем и что можем потерять, притом безвозвратно", — сказал Лукашенко. По его словам, 2020 год нужен был для того, чтобы понять, "кто есть кто, чтобы по-настоящему оценить сделанное и увидеть, что белорусы — нация, способная выжить в этом бурном мире только тогда, когда все едины".