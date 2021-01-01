Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В США возникли проблемы c вакцинацией из-за логистики 

Lenta.ru и ещё 1 36 минут назад
В США возникли проблемы c вакцинацией
Фото: Reuters
В США возникли проблемы c вакцинацией населения от коронавируса: кампания по вакцинации значительно отстает от графика из-за логистики. Об этом сообщает The New York Times.
Изначально власти собирались привить до конца 2020 года 20 миллионов американцев.
Так, во Флориде медики использовали менее четверти доступных доз. В Пуэрто-Рико поставки сорвались из-за отъезда сотрудников на Рождество. В Калифорнии врачи заявили о нехватке препарата.
Издание отмечает, что руководители департаментов здравоохранения на местах и главные врачи больниц называют этому несколько причин. Одна из них — сезон отпусков в связи с Рождеством и Новым годом. Вторая причина — задержки с поставками вакцины в подведомственные государству дома престарелых. Также на отставание от графика влияет нагрузка на персонал медучреждений и чиновников от здравоохранения. Им не хватает времени на детализацию прививочной кампании и распределение препаратов.
Ранее Трамп раскрыл срок поставок американской вакцины от коронавируса по миру.

«В начале следующего года мы обеспечим вакциной всех граждан США. Вскоре после этого мы начнем поставлять ее всему миру», — сказал он в ходе новогоднего обращения.

31 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech в перечень препаратов, рекомендуемых для экстренного использования.
13 декабря руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) одобрило применение в США вакцины компаний BioNTech и Pfizer в чрезвычайных обстоятельствах. Первым человеком, получившим вакцину компаний BioNTech и Pfizer в США, стала нью-йоркская медсестра Сандра Линдсей, проработавшая последние десять месяцев с больными COVID-19. Затем 19 декабря американские власти одобрили для использования на территории страны вторую вакцину от коронавируса — Moderna..
Видео дня. Машинист достал человека из-под поезда метро
Последние новости
Путин поздравил россиян с Новым годом Путин поздравил россиян с Новым годом Рогозин назвал причины появления трещины на МКС Рогозин назвал причины появления трещины на МКС В России отреагировали на данные об отказе Венгрии от вакцины «Спутник V» В России отреагировали на данные об отказе Венгрии от вакцины «Спутник V»
Комментарии
В мире , США , ВОЗ , Pfizer
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сотни россиян рискуют встретить Новый год в аэропортах
00:23
Сотни россиян рискуют встретить Новый год в аэропортах
Общество Новости Москвы
Оголившиеся на пляже Сочи в декабре россияне попали на видео
00:09
Оголившиеся на пляже Сочи в декабре россияне попали на видео
Общество
Кадыров ответил родственникам боевиков
01:06
Кадыров ответил родственникам боевиков
Происшествия Криминал
Мужчина намеренно прыгнул под поезд в метро в Москве
00:21
Мужчина намеренно прыгнул под поезд в метро в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео последствий взрыва в жилом доме в Риге
00:41
Опубликовано видео последствий взрыва в жилом доме в Риге
Происшествия
50 разъяренных велосипедистов разгромили BMW в США
00:32
50 разъяренных велосипедистов разгромили BMW в США
Происшествия В мире
Мужчина закидал снегом проезжающие по трассе авто
00:29
Мужчина закидал снегом проезжающие по трассе авто
Происшествия Новости Москвы
«Спецназ-шоу» накрыли в Санкт-Петербурге
00:29
«Спецназ-шоу» накрыли в Санкт-Петербурге
Происшествия
«Грабительское бинго» обогатило жителя Кирова на 100 000
02:00
«Грабительское бинго» обогатило жителя Кирова на 100 000
Происшествия
Оползень снес жилой район в пригороде Осло
01:01
Оползень снес жилой район в пригороде Осло
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение