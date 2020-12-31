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Трамп раскрыл срок поставок американской вакцины по миру 

Lenta.ru 31 минуту назад
Трамп отметил быструю разработку американской вакцины от COVID
Фото: Reuters
Действующий президент США Дональд Трамп раскрыл срок поставок американской вакцины от коронавируса по миру. Он заявил об этом в новогоднем обращении, его слова приводит «Интерфакс».

«В начале следующего года мы обеспечим вакциной всех граждан США. Вскоре после этого мы начнем поставлять ее всему миру», — сказал он.

Американский лидер подчеркнул, что обычно на разработку вакцины уходит до 10 лет, однако американские ученые справились всего за девять месяцев. По его словам, изначально эксперты считали такие темпы «совершенно нереальными».
13 декабря руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) одобрило применение в США вакцины компаний BioNTech и Pfizer в чрезвычайных обстоятельствах. Первым человеком, получившим вакцину компаний BioNTech и Pfizer в США, стала нью-йоркская медсестра Сандра Линдсей, проработавшая последние десять месяцев с больными COVID-19. Затем 19 декабря американские власти одобрили для использования на территории страны вторую вакцину от коронавируса — Moderna.
На минувшей неделе прививку от коронавируса сделали избранный президент США Джо Байден и его супруга Джилл. 78-летний политик привился препаратом компаний Pfizer и BioNTech в больнице ChristianaCare в Ньюарке, штат Делавэр. Байден рассказал, что вакцинировался, чтобы подать пример согражданам и показать безопасность препарата.
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Комментарии 2
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Pfizer , Интерфакс , США
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