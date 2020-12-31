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Москва

В США республиканцы вновь заблокировали голосование по прямым выплатам 

Российская Газета 1 час назад
Республиканцы заблокировали голосование по выплатам американцам
Фото: Reuters
Республиканцы вновь заблокировали в сенате США голосование по прямым выплатам американцам на сумму в две тысячи долларов на налогоплательщика. Об этом заявил лидер республиканского большинства Митч Макконнелл.

"Нам не нужно, чтобы спикер палаты представителей Нэнси Пелоси устраивала социализм для богатых для того, чтобы помочь бедным", — заявил Макконнелл во время выступления в сенате.

Статистика показывает, что американцы верхнего слоя среднего класса сохранили свои рабочие места и не нуждаются в выплатах, а бедные граждане сильно страдают, добавил политик. При этом выплаты носят уравнительный характер — одинаковую сумму планируется выдать всем, кто зарабатывает менее 75 тысяч долларов в год. А таких около трех четвертей от общего числа налогоплательщиков.
Напомним, что ранее конгресс принял, а президент Дональд Трамп подписал закон о стимулировании экономики примерно на 900 миллиардов долларов. Однако потом президент США потребовал, чтобы американцам выплатили не условленные 600 долларов на человека, а по две тысячи каждому. Демократы воспользовались этим и провели соответствующий законопроект в палате представителей. В итоге республиканцы, блокируя законопроект в сенате, оказались в непривычной позиции, когда их противниками выступили как демократы, так и их однопартиец Трамп.
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Комментарии
В мире , Митч Макконнелл , Дональд Трамп , Сенат США , США
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