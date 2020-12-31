Республиканцы заблокировали голосование по выплатам американцам

Республиканцы вновь заблокировали в сенате США голосование по прямым выплатам американцам на сумму в две тысячи долларов на налогоплательщика. Об этом заявил лидер республиканского большинства Митч Макконнелл

"Нам не нужно, чтобы спикер палаты представителей Нэнси Пелоси устраивала социализм для богатых для того, чтобы помочь бедным", — заявил Макконнелл во время выступления в сенате.

Статистика показывает, что американцы верхнего слоя среднего класса сохранили свои рабочие места и не нуждаются в выплатах, а бедные граждане сильно страдают, добавил политик. При этом выплаты носят уравнительный характер — одинаковую сумму планируется выдать всем, кто зарабатывает менее 75 тысяч долларов в год. А таких около трех четвертей от общего числа налогоплательщиков.