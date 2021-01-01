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Власти Франции ужесточили комендантский час 

News.ru и ещё 2 5 минут назад
Власти Франции ужесточили комендантский час
Фото: globallookpress.com
Введённый из-за коронавируса в 15 департаментах Франции комендантский час ужесточается, рассказал представитель правительства государства Габриэль Атталь.
По его словам, теперь ограничения будут действовать не с 20:00, как раньше, а с 18:00.

Это сложное решение . Через неделю мы изучим эффект от этого расширенного в 15 департаментах комендантского часа, — сказал он.

Чиновник отметил, что меры будут ужесточены с 2 января в 15 департаментах страны, где COVID-19 распространился сильнее всего, передаёт TF1.
Кроме того, представитель кабмина исключил возможность открытия культурных учреждений, так как распространение коронавируса продолжается.
31 декабря врачи во Франции выявили первый в стране случай заражения новой мутацией коронавируса. COVID-19 выявили у мужчины, вернувшегося из ЮАР.
Новый тип коронавируса был обнаружен в Британии в сентябре. Мутация также была выявлена в Австралии, Дании, Италии и ЮАР. Пока нет данных о том, появился ли вирус изначально в Великобритании или был завезён извне. В ВОЗ поспешили заверить, что новая мутация коронавируса не представляет большей опасности для человека, но может являться более заразной. После этой информации около 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что увеличение числа заболевших коронавирусом в Британии связано с новым штаммом вируса, который на 70% заразнее. Британские власти с 19 декабря ввели в Лондоне и на юго-востоке Англии максимальный уровень угрозы распространения вируса. Перестали работать магазины, не торгующие предметами первой необходимости, спортзалы и парикмахерские. Ранее были закрыты рестораны, пабы и кафе, писал NEWS.ru.
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Комментарии
В мире , Борис Джонсон , ВОЗ , Великобритания , Франция , Швейцария , ЮАР , Япония
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