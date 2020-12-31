Террористы ИГ взяли ответственность за взрыв автобуса в Сирии 

Члены запрещенной террористической группировки «Исламское государство» взяли ответственность за взрыв автобуса в Сирии, передает в четверг агентство Reuters.
Накануне сообщалось, что в результате атаки боевиков на пассажирский автобус на трассе Дейр-эз-Зор — Пальмира в районе сирийского поселения Кабажеб погибли 28 местных жителей, еще 13 пострадали.
По данным агентства, исламисты утверждают, что в результате взрыва погибли 40 солдат сирийской армии, еще шестеро пострадали.
Война в САР продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористами ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков.