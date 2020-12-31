Террористы ИГ взяли ответственность за взрыв автобуса в Сирии 

По данным агентства, исламисты утверждают, что в результате взрыва погибли 40 солдат сирийской армии, еще шестеро пострадали.

Война в САР продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористами ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков.