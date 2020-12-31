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Москва

Сербский фармрегулятор выдал разрешение на применение вакцины «Спутник V» 

ТАСС 1 час назад
Сербия разрешила применение вакцины «Спутник V»
Фото: Reuters
Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил в четверг представитель фармрегулятора Павле Делич.
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"Создались условия, чтобы она [вакцина] использовалась для иммунизации", — заявил Делич агентству Tanjug. По словам представителя фармрегулятора, вакцина соответствует всем предусмотренным законом требованиям и подзаконным актам, что подтверждает ее качество, эффективность и безопасность. Делич отметил, что вакцина "Спутник V" в Сербии "прошла все необходимые проверки, которые были проведены в соответствии с законом". Российская вакцина "соответствует высоким стандартам", добавил он.

Агентство Tanjug сообщило, что фармрегулятор также выдал официальное разрешение на ввоз первой партии российской вакцины "Спутник V" в объеме 2,4 тыс. доз, которая в среду поступила в Институт вирусологии "Торлак" в Белграде.
24 декабря в Сербии стартовала вакцинация препаратом американской компании Pfizer. Как ранее сообщил президент Сербии Александар Вучич, его страна заплатила Евросоюзу за разработку вакцины €2 млн, а затем еще €4,87 млн по программе COVAX, но получила в два раза меньше доз, чем заказывала — 4,8 тыс. вместо 10 тыс.
4 декабря в Сербию прибыли первые 20 доз "Спутника V". 24 декабря директор фармрегулятора республики Саша Ячович заявил, что его сотрудники буквально круглосуточно проверяли российский препарат, чтобы как можно раньше обеспечить гражданам доступ к качественной и эффективной вакцине.
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В мире , Александар Вучич , ЕС , Pfizer
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