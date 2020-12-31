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Во Франции выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса 

ТАСС и ещё 1 36 минут назад
Во Франции выявили новый штамм коронавируса
Фото: Reuters
Французские медики зафиксировали первый случай заражения в стране новым штаммом коронавируса у мужчины, вернувшегося из ЮАР. Об этом в четверг сообщил телеканал BFM со ссылкой на Минздрав страны.
По его данным, новая разновидность коронавируса была выявлена в среду у человека, который вернулся из ЮАР, он проживает в департаменте Верхний Рейн на границе со Швейцарией.
Как сообщает телеканал, мужчина по возвращении в страну обнаружил у себя симптомы заражения, поэтому сдал тест в одной из лабораторий Швейцарии. Результаты анализа оказались положительными, а дополнительное исследование подтвердило, что речь идет о версии 501. V2, которая стала причиной очередной волны эпидемии в ЮАР.
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В настоящее время мужчина не имеет симптомов заболевания, он находится на самоизоляции в своем доме. Минздрав также подчеркивает, что этот человек не имел незащищенных контактов с другими людьми.
Власти ЮАР объявили 21 декабря, что начавшаяся в стране вторая волна эпидемии вызвана мутацией коронавируса, получившей название 501. V2. Штамм был обнаружен около двух месяцев назад в южном округе Нельсон Мандела Бей на побережье Индийского океана. По словам местных ученых, новый штамм является более агрессивным и поражает в основном молодых людей.
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Комментарии
В мире , Нельсон Мандела , Минздрав РФ , Франция , Швейцария , ЮАР
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