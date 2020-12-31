В Британии выявили 56 тысяч случаев коронавируса за сутки

В Великобритании за последние сутки выявили почти 56 тыс. случаев коронавируса — это наивысший показатель за всё время эпидемии в стране, сообщает Sky News.
За сутки выявлено 55 892 случая заболевания COVID-19, скончались 964 человека.
Как сообщалось ранее, число выявленных за сутки новых случаев коронавируса в Великобритании два дня подряд превышало 50 тыс.
Власти страны с 31 декабря расширили действие ограничительных мер по борьбе с коронавирусом в связи с распространением нового штамма COVID-19.