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В Британии выявили почти 56 тысяч случаев коронавируса за сутки 

RT на русском 1 час назад
В Британии выявили 56 тысяч случаев коронавируса за сутки
Фото: Reuters
В Великобритании за последние сутки выявили почти 56 тыс. случаев коронавируса — это наивысший показатель за всё время эпидемии в стране, сообщает Sky News.
За сутки выявлено 55 892 случая заболевания COVID-19, скончались 964 человека.
Как сообщалось ранее, число выявленных за сутки новых случаев коронавируса в Великобритании два дня подряд превышало 50 тыс.
Власти страны с 31 декабря расширили действие ограничительных мер по борьбе с коронавирусом в связи с распространением нового штамма COVID-19.
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