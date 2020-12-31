Финляндия продлила ограничения на авиасообщение с Британией 

Национальное агентство транспорта и коммуникаций Финляндии продлило ограничения на авиасообщение с Великобританией , сообщает в четверг ведомство.

Ранее сообщение было ограничено до 4 января.

"На основании заявления Национального института здравоохранения и социального обеспечения (THL), Национальное агентство транспорта и коммуникаций Финляндии решило продлить приостановку пассажирских авиаперевозок из Великобритании в Финляндию до 11 января 2021 года", — говорится в сообщении.

При этом авиационное сообщение между странами продолжится, сообщает авиакомпания Finnair.

"Приостановка пассажирских рейсов из Великобритании в Финляндию продлится до 11 января. На это время мы отменяем наши рейсы из Великобритании в Финляндию. Мы продолжим выполнять некоторые из наших рейсов из Финляндии в Великобританию", — говорится в сообщении Finnair.

Финский перевозчик не прерывал сообщение между Финляндией и Великобританией, выполняя пассажирские рейсы в Лондон, Эдинбург и Манчестер из финской столицы, на обратном направлении рейсы остаются только грузовыми, сообщал ранее Finnair.

Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Девятнадцатого декабря британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется быстрее и требует от населения еще большей осторожности.

На фоне этой новости власти ряда стран объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией.