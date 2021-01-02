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Москва

На Украине заявили, что на «нормандском саммите» Киев выдвинет условия для мира в Донбассе 

ТАСС и ещё 6 50 минут назад
Украина рассчитывает на проведение в этом году саммита в "нормандском формате", на котором она намерена выдвинуть свои условия для установления мира в Донбассе. Об этом в субботу сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.

"В 2021 году ставим целью проведение следующего саммита в "нормандской формате". Его стратегической задачей будет обсуждение ключевого вопроса установления мира в Донбассе на украинских условиях", — написал он в колонке для украинского издания "Зеркало недели". "Здесь и далее рассчитываем на поддержку наших партнеров по "нормандскому формату" — Германии и Франции", — добавил Жовква.

Тактическими задачами на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе, по его словам, остается сохранение перемирия, активизация работы контактной группы в Минске, обмен удерживаемыми лицами, поддержание работы действующих пунктов въезда — выезда на линии соприкосновения и открытие новых, разведение сил на новых участках, разминирование, а также обеспечение беспрепятственной работы сотрудников Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ. Кроме того, заверил Жовква, в Киеве продолжат работу над выполнением договоренностей парижского саммита "нормандской четверки".
В офисе президента Украины не намерены отказываться от идеи продвижения санкций против России. "Санкции в отношении России помогают Украине в процессе мирного урегулирования, поэтому должны сохраняться до полного восстановления статус-кво <…>", — подчеркнул замглавы офиса.

Саммит в Париже

Последняя встреча лидеров России, Франции, ФРГ и Украины прошла в Париже 9 декабря 2019 года. В числе неотложных мер тогда были названы всеобъемлющее прекращение огня, разведение сил и средств, обмен пленными в формате "всех на всех", достижение договоренности об открытии на линии соприкосновения новых пунктов пропуска.
Отдельный параграф коммюнике был посвящен политической части мирного урегулирования конфликта в Донбассе. В нем шла речь о необходимости закрепления на постоянной основе в украинском законодательстве особого порядка местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей и включения в законодательство "формулы Штайнмайера" в том виде, который согласован "нормандской четверкой" и контактной группой.
Большая часть договоренностей остается невыполненной.
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Комментарии 2
В мире , Видео , Выборы на Украине , Международный комитет Красного Креста , ОБСЕ , Германия , Киев , Франция
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