Украина рассчитывает на проведение в этом году саммита в "нормандском формате", на котором она намерена выдвинуть свои условия для установления мира в Донбассе. Об этом в субботу сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.

"В 2021 году ставим целью проведение следующего саммита в "нормандской формате". Его стратегической задачей будет обсуждение ключевого вопроса установления мира в Донбассе на украинских условиях", — написал он в колонке для украинского издания "Зеркало недели". "Здесь и далее рассчитываем на поддержку наших партнеров по "нормандскому формату" — Германии и Франции", — добавил Жовква.

Тактическими задачами на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе, по его словам, остается сохранение перемирия, активизация работы контактной группы в Минске, обмен удерживаемыми лицами, поддержание работы действующих пунктов въезда — выезда на линии соприкосновения и открытие новых, разведение сил на новых участках, разминирование, а также обеспечение беспрепятственной работы сотрудников Международного комитета Красного Креста ОБСЕ . Кроме того, заверил Жовква, в Киеве продолжат работу над выполнением договоренностей парижского саммита "нормандской четверки".

В офисе президента Украины не намерены отказываться от идеи продвижения санкций против России. "Санкции в отношении России помогают Украине в процессе мирного урегулирования, поэтому должны сохраняться до полного восстановления статус-кво <…>", — подчеркнул замглавы офиса.

Саммит в Париже

Последняя встреча лидеров России, Франции, ФРГ и Украины прошла в Париже 9 декабря 2019 года. В числе неотложных мер тогда были названы всеобъемлющее прекращение огня, разведение сил и средств, обмен пленными в формате "всех на всех", достижение договоренности об открытии на линии соприкосновения новых пунктов пропуска.

Отдельный параграф коммюнике был посвящен политической части мирного урегулирования конфликта в Донбассе. В нем шла речь о необходимости закрепления на постоянной основе в украинском законодательстве особого порядка местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей и включения в законодательство "формулы Штайнмайера" в том виде, который согласован "нормандской четверкой" и контактной группой.

Большая часть договоренностей остается невыполненной.