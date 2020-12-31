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Отец Бориса Джонсона после Brexit станет гражданином Франции 

Инфо 24 и ещё 5 1 час назад
Отец Джонсона станет гражданином Франции
Фото: Reuters
Стэнли Джонсон, отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона рассказал, что он сейчас получает французское гражданство.
Стэнли после окончательного оформления Brexit станет гражданином Франции, потому что его мать, Ирен, родилась во Франции.

"Вопрос не в том, чтобы стать французом. Если я правильно понимаю, я француз. Моя мать родилась во Франции, ее мать — была полностью француженкой, и ее дед тоже. Так что для меня вопрос состоит в том, чтобы вернуть то, что у меня уже есть. И это меня очень радует", — прокомментировал Джонсон по-французски для радиостанции RTL.

Стэнли Джонсон работал в Еврокомиссии, в 1979-1984 годах был членом Европарламента.
Великобритания 31 января 2020 года покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершится 31 декабря.
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В мире , Борис Джонсон , Стэнли Джонсон , ЕС , Европарламент , Еврокомиссия , RTL Group , Великобритания , Франция
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