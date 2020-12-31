Отец Джонсона станет гражданином Франции

"Вопрос не в том, чтобы стать французом. Если я правильно понимаю, я француз. Моя мать родилась во Франции, ее мать — была полностью француженкой, и ее дед тоже. Так что для меня вопрос состоит в том, чтобы вернуть то, что у меня уже есть. И это меня очень радует", — прокомментировал Джонсон по-французски для радиостанции RTL.