Британский штамм COVID-19 выявили во Вьетнаме

По его сведениям, штамм обнаружили у гражданки Вьетнама, которая 22 декабря вернулась из Великобритании.

Новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании в середине декабря. По оценкам специалистов из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины, она на 56 процентов более заразна, чем изначальный вариант вируса, а это может привести к росту заболеваемости и заполняемости больниц. Позже новый штамм выявили во многих других странах: Франции, США, Японии, ОАЭ, Китае, Германии, Австралии. Некоторые государства из-за этого прервали авиасообщение с Великобританией и закрыли границы.

Во Вьетнаме, по данным властей, с начала пандемии выявили всего 1474 случая COVID-19, умерли 35 человек.