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Во Вьетнаме выявили «британский» штамм коронавируса 

РИА Новости и ещё 11 3 часа назад
Британский штамм COVID-19 выявили во Вьетнаме
Фото: © AP Photo / Hau Dinh
Во Вьетнаме зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, выявленным в Великобритании, сообщает местное издание VN Express.
По его сведениям, штамм обнаружили у гражданки Вьетнама, которая 22 декабря вернулась из Великобритании.
Новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании в середине декабря. По оценкам специалистов из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины, она на 56 процентов более заразна, чем изначальный вариант вируса, а это может привести к росту заболеваемости и заполняемости больниц. Позже новый штамм выявили во многих других странах: Франции, США, Японии, ОАЭ, Китае, Германии, Австралии. Некоторые государства из-за этого прервали авиасообщение с Великобританией и закрыли границы.
Во Вьетнаме, по данным властей, с начала пандемии выявили всего 1474 случая COVID-19, умерли 35 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Коронавирус , COVID-19 , Канада , Китай , Великобритания , Турция , Шанхай
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