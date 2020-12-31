Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала самым необычным за все годы своего правления новогоднее обращение к гражданам, которое с большой вероятностью будет последним для нее в этой должности, по ее словам, никогда за это время уходящий год не воспринимался настолько тяжелым, а в Новый год люди не смотрели с такой надеждой.

В сентябре 2021 году в ФРГ пройдут выборы в бундестаг . Меркель не будет претендовать на пост канцлера. Теоретический шанс, что Меркель сможет обратиться к гражданам вновь в 2021 году будет только в том случае, если новый канцлер после выборов не успеет вступить в должность в случае длительных коалиционных переговоров, которые в Германии могут длиться несколько месяцев.

"Позвольте сказать в заключение еще что-то личное: через девять месяцев будут выборы в бундестаг, в которых я не буду участвовать. Поэтому это, по всей видимости, последний раз, когда я как федеральный канцлер могу обратиться к вам с новогодней речью. Я думаю, я не преувеличу, если скажу: никогда за последние 15 лет мы не воспринимали уходящий год таким тяжелым и никогда вопреки всем тревогам и некоторому скепсису мы не смотрели с такой надеждой в новый год", — заявила Меркель в новогоднем обращении, текст которого распространила пресс-служба правительства до выпуска видеозаписи речи.

Меркель добавила, что желает всем гражданам и их семьям "от всего сердца здоровья, веры и божественного благословения в новом, 2021 году".

Свое, вероятно, последнее обращение Меркель посвятила исключительно теме пандемии и связанным с ней событиями.

"Дорогие соотечественницы и соотечественники, что за год остался позади нас! 2020-й — это нечто, что настигло нас и чего не ожидал весь мир. Неизвестный до этого мир проник в наши тела и наши жизни. Он настигал нас в том, что нам наиболее присуще как людям: в тесных контактах, при объятиях, в беседах, на праздниках. Вирус сделал обычное поведение рискованным, а совсем непривычные меры защиты — нормальным