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Москва

Лукашенко стал ОМОНовцем и попал на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
30 декабря занимающий должность президента Беларуси Александр Лукашенко получил черный берет от командира минского ОМОН Дмитрия Балаба. Решение наградить главу государства этим знаком отличия омоновцев принял совет командиров отряда милиции, а вообще для получения черного берета необходимо пройти специальные испытания.
"Вы были с нами в боевых порядках, и теперь вы полноценный боец ОМОНа", — заявил Балаба.
Сам Лукашенко признался, что не смог бы сейчас пройти обязательные для бойцов ОМОН специспытания. Но командир ответил ему, что черный берет вручен "за особые заслуги". Такая норма есть в соответствующем положении.