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Китай одобрил использование вакцины от коронавируса Sinopharm 

Деловая газета «Взгляд» 18 минут назад
Китай одобрил использование собственной вакцины от COVID-19
Фото: Reuters
Государственное управление по лекарственным средствам Китая одобрило использование вакцины китайского производства Sinopharm против коронавируса.
Эффективность препарата в ходе исследований составила 79,34%, что «соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения и Национального управления по контролю за продуктами и лекарствами», передают «Ведомости» со ссылкой на агентство «Синьхуа».
Вакцина китайского производства уже прошла испытания в России, Бахрейне, Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ), Иордании, Перу и Аргентине. Бахрейн и ОАЭ уже одобрили использование препарата.
Ранее министерство здравоохранения Украины заключило контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech.
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В мире , ВОЗ , Синьхуа , Ведомости , Аргентина , Бахрейн , Иордания , Китай , Перу
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