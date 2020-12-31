Китай одобрил использование собственной вакцины от COVID-19

Государственное управление по лекарственным средствам Китая одобрило использование вакцины китайского производства Sinopharm против коронавируса.
Эффективность препарата в ходе исследований составила 79,34%, что «соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения и Национального управления по контролю за продуктами и лекарствами», передают «Ведомости» со ссылкой на агентство «Синьхуа».
Вакцина китайского производства уже прошла испытания в России, Бахрейне, Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ), Иордании, Перу и Аргентине. Бахрейн и ОАЭ уже одобрили использование препарата.
Ранее министерство здравоохранения Украины заключило контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech.