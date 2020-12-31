Китай одобрил использование собственной вакцины от COVID-19

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Государственное управление по лекарственным средствам Китая одобрило использование вакцины китайского производства Sinopharm против коронавируса.

Эффективность препарата в ходе исследований составила 79,34%, что «соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения и Национального управления по контролю за продуктами и лекарствами», передают «Ведомости» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Вакцина китайского производства уже прошла испытания в России, Бахрейне, Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ), Иордании, Перу и Аргентине. Бахрейн и ОАЭ уже одобрили использование препарата.