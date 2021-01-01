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Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым вернуться 

РИА Новости 54 минуты назад
Зеленский попросил Крым и Донбасс вернуться
Фото: CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении на русском языке призвал жителей Донбасса и Крыма "быть с Украиной".
Обращение он записал с детьми. Зеленский выразил надежду на мир и возвращение Киеву неподконтрольных территорий.

"Я хочу не говорить на Банковой в Киеве (улица, где расположен офис президента — ред.), что наступит мир, а сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать, что Крым — Украина не в интернете, а на песке на пляже в Ялте", — добавил он.

Затем Зеленский перешел на русский язык.

"Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас во всех смыслах этого слова живут в другом времени. И уже почти час как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Как одна семья, как один народ, как одна страна. Донбасс и Крым, переведите часы назад, будьте с нами", — сказал Зеленский.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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В мире , Ситуация в мире , Владимир Зеленский , ООН
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