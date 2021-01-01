Зеленский попросил Крым и Донбасс вернуться

"Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас во всех смыслах этого слова живут в другом времени. И уже почти час как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Как одна семья, как один народ, как одна страна. Донбасс и Крым, переведите часы назад, будьте с нами", — сказал Зеленский.